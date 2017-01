INVITÉ - Jean-Luc Rigaut, maire de la commune nouvelle d’Annecy : "se mettre ensemble c’est source d’économies"

Jean-Luc Rigaut a été élu hier soir maire de la commune nouvelle d’Annecy. Une ville de 128 422 habitants issue de la fusion des communes d’Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, Pringy et Seynod. Il était ce matin l’invité de la rédaction de France Bleu Pays de Savoie.

Pour le premier conseil municipal de la nouvelle commune d’Annecy, il n’y a pas eu de surprise. Jean-Luc Rigaut a fait hier soir le plein des suffrages. Le désormais ancien maire du «petit» Annecy a été élu à la tête de la version XXL d’Annecy. Il a recueilli 150 voix contre 7 pour Denis Duperthuy (Gauche sans étiquette) et 7 pour Thomas Noël (Annecy Bleu Marine). "Nous avons fabriqué les fondations (fusion des 6 communes), reste à habiter la maison", a déclaré l'édile de la nouvelle commune.

"Se mettre ensemble c’est source d’économies et de rationalisations", a expliqué ce matin Jean-Luc Rigaut. Sur France Bleu Pays de Savoie le maire de la nouvelle Annecy XXL a même donné des exemples. "Nous avons regroupé l’emble des contrats d’assurance (des six communes) en un seul groupe et nous avons économisé 320 000 euros."

