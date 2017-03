INVITE - La maire de Châtel Nicolas Rubin n'a pas sifflé Emmanuel Macron, mais "ne l'a pas applaudi non plus"

Les candidats à la présidentielle ont passé mercredi un grand oral devant 800 maires réunis à la maison de la radio à Paris. Quatre élus des Pays de Savoie ont fait le déplacement, dont Nicolas Rubin, maire de Châtel et président de l'association des maires de Haute-Savoie.

A un mois du premier tour de la présidentielle, les candidats passaient mercredi leur grand oral devant les maires à la maison de la radio. Quatre élus des Pays de Savoie ont fait le déplacement, dont Nicolas Rubin, maire de Châtel, président de l'association des maires de Haute-Savoie, et soutien de François Fillon.

Emmanuel Macron sifflé

En défendant sa proposition d'exonérer 80% de la population de la taxe d'habitation, qui constitue une part importante des ressources communales, Emmanuel Macron a été chahuté. Il a essuyé des sifflets. Le candidat En Marche! a pourtant assuré les maires que "l'État remboursera aux collectivités à l'euro près ces dégrèvements". La question sensible de la baisse des dotations de l'Etat aux communes étaient évidemment au cœur des préoccupations. L'AMF souhaite établir avec le prochain chef de l'Etat un "contrat de mandature" qui garantirait notamment aux communes la stabilité et la visibilité des ressources et des charges sur la durée du mandat.