Retour aux 90 kms : "La question divise, la décision sera prise dans 10 jours", Olivier Richefou

-29 télés et radios cet été, un vrai marathon médiatique, vous avez été omniprésent, trop on dit certains?

"Trop on dit certains, mais c'était dans l'intérêt des Mayennais, car j'ai vraiment été choqué de la façon dont on a parlé des Mayennais cet été, ce n'était pas mérité, ce n'était pas juste. _Et vous savez contre l'injustice, il faut toujours se battre_."

-4 plateaux télés ou radios le même jour, est-ce que ça ne brouille pas votre discours, quand on zappe et qu'on vous voit partout?

"En fait c'était 6, le record. Les chaînes d'infos en continu ont besoin de se nourrir dans ces périodes où il n'y a pas beaucoup d'actualité, quand il y a un message fort à passer, il ne faut pas hésiter à s'y employer. Ce n'est pas mon épouse qui a été la plus ravie de me voir parfois partir précipitamment."

-Vous avez cloué au piloris l'ars, l'agence régionale de santé, trop alarmiste selon vous mais finalement l'agence avait raison, la Mayenne est aujourd'hui montré en exemple pour son combat contre la Covid?

"Je n'ai jamais combattu les mesures proportionnées prises par le Préfet avec les élus locaux, ce que j'ai combattu c'est l'ARS qui a voulu tester 300 mille Mayennais, c'était injuste et injustifié."

Le plan de relance

-Jean castex va dévoiler aujourd'hui le plan de relance, 100 milliards d'euros, vous attendez quelles mesures?

"oui je m'inquiète pour le département, on était avant la crise le 3ème département qui avait le plus faible taux de chômage, aujourd'hui le chiffre de bénéficiaires du RSA a bondi de 15%."

Retour aux 90kms sur les routes Mayennaises ?

La décision sera prise au cours du mois de septembre, un dossier a été préparé par les techniciens du département. Olivier Richefou suivra l'avis de la majorité, car il a un avis très partagé, "il y a des avantages, et des inconvénients, je laisserai les élus décidér dans une dizaine de jours."