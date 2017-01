INVITÉ - Pierre Bréchon, professeur de Science politique à l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble

Mercredi 24 janvier avait lieu l'ultime débat de la primaire socialiste élargie avant le second tour. Celui-ci doit désigner le candidat qui représentera la gauche à la présidentielle, Manuel Valls ou Benoît Hamon. Le débat est-il de nature à remobiliser les électeurs pour le second tour ?

Entre le futur désirable de Benoît Hamon et le socialisme de responsabilité de Manuel Valls, qui donne le sentiment aujourd'hui d'être le plus à même de conduire le PS à la présidentielle ? Un sondage Elabe pour BFMTV réalisé auprès de 1.215 téléspectateurs indique que 60% des téléspectateurs ont jugé Benoît Hamon plus convaincant que Manuel Valls (37%). Une proportion sensiblement identique chez les sympathisants de gauche (61% contre 36%). Ce débat va t-il mobiliser de nouveaux électeurs pour le second tour de la primaire ? Est-il de nature à rassembler la gauche ? Pierre Bréchon est professeur de Science Politique à l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, il a écrit de nombreux ouvrages sur les institutions et les partis politiques.

ECOUTER l'interview en intégralité de Pierre Bréchon (durée 5'30)