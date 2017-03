INVITÉ - Pierre Laurent, Secrétaire national du Parti Communiste Français

Pierre Laurent est en tournée en Rhône-Alpes mardi 28 et mercredi 29 mars. Il mène campagne en même temps pour la présidentielle et pour les législatives mais sous l'égide du Parti communiste et du Front de gauche. Ce soir, il tient une réunion publique à Chambéry (Savoie).

Pierre Laurent, Secrétaire national du Parti communiste Français depuis 2010, est en Savoie ce mardi. Il va présenter les candidats de trois circonscriptions sur quatre aux législatives de juin prochain et sera accompagné des candidats Front de gauche soutenus par le PCF pour ces législatives. Pierre Laurent qui assume de s'engager dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon avec des initiatives propres au Parti communiste. Il estime en effet que la présidentielle et les législatives doivent être abordées ensemble afin de constituer, dit-il, une nouvelle majorité politique. "Je suis plutôt soucieux de souligner ce qui rassemble les forces de gauche que de souligner les différences", affirme Pierre Laurent, Secrétaire national du PCF.

ECOUTER : l'Interview en intégralité de Pierre Laurent, Secrétaire national du PCF (durée : 4'20)