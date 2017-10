Invité sur France Bleu Touraine, le nouveau maire Christophe Bouchet donne ses priorités pour la ville de Tours

Le nouveau maire de Tours veut améliorer la voirie et renforcer la sécurité des Tourangeaux. Pas de temps à perdre pour Christophe Bouchet. Même s'il devra d'abord remettre sa majorité en ordre de marche. La bataille menée pour la succession de Serge Babary risque de laisser des traces.

Réunis en conseil municipal exceptionnel ce mardi soir, les élus tourangeaux ont désigné Christophe Bouchet nouveau maire de Tours. Avec 30 voix contre 15 pour son rival Xavier Dateu, il succède à Serge Babary parti au Sénat.

Avec ses 16 adjoints, Christophe Bouchet veut remettre les Tourangeaux au cœur de son action. Avec un maître mot, la proximité

Plus de moyens consacrés à la voirie, les Tourangeaux s'en plaignent donc plus de rues seront refaites tous les ans. Il faut aussi renforcer la sécurité dans tous les quartiers. Cela passe par plus de caméras de vidéosurveillance et plus de policiers municipaux. Sans oublier la propreté. Comment mieux lutter contre les déjections canines, les poubelles qui restent dans les rues et les amas de déchets autour des points d'apports volontaires." Christophe Bouchet