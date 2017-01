INVITE : "Un débat courtois et un Manuel Valls présidentiable" Jean Michel Villaumé, député socialiste de Haute-Saône

Premier débat télévisé en direct pour les 7 candidats à la primaire de la gauche jeudi soir. Et l'invité de ce vendredi 13 janvier, c'est Jean Michel Villaumé, le député socialiste de Haute-Saône, soutien officiel de Manuel Valls en Franche Comté. Pour lui, le débat était équilibré.

Premier débat télévisé pour les 7 candidats à la primaire de la gauche. C'était donc hier soir sur TF1, LCI et Public Sénat. Les candidats ont présenté leur programme. Pas de grande phrase ni de grand discours jeudi soir. Sans se déchirer, les candidats ont montré leurs divergences, notamment sur le revenu universel, les alliances à nouer et le bilan de François Hollande.

Des convergences entre candidats sur plusieurs sujets

Nous avions en invité ce matin Jean Michel Villaumé. Le député socialiste de Haute-Saône soutien officiel de Manuel Valls en Franche Comté. Il estime que sur la forme, c'était un bon débat, courtois et des candidats très respectueux entre eux. Et puis sur le fond, il y a tout de même des convergences entre les candidats selon lui. Et un besoin également de renouveau.

"J'ai retrouvé Manuel Valls, dans toutes ses qualités. Un candidat présidentiable. Après il faudra aussi se rassembler."Jean Michel Villaumé

Ce qu'il l'a beaucoup touché, ce sont ces fameuses convergences entre candidats, sur les valeurs, la République, sur le terroriste et d'autres sujets. Une reconnaissance donc pour lui, du travail de Manuel Valls et de François Hollande.

Mais des idées bien différentes aussi

Jean Michel Villaumé dit ne pas partager l'idée du revenu universel ni l'analyse de certains sur la loi travail. Parce qu'il faut aussi faire avancer le pays, selon lui : "On s'en est bien sortie face aux autres et puis le Parti Socialiste, les Ecologistes, la Gauche Radicale est encore bien vivante."

Le député socialiste souhaite que beaucoup de personnes se déplacent aux urnes pour aller voter à cette primaire de la gauche. Ce sera le 22 janvier pour le premier tour.

"Je ne peux pas vous dire qui était le meilleur, l'essentiel c'est qu'il y est une bonne participation à ces primaires. Rien n'est joué." Jean Michel Villaumé

Prochains débat télévisé dimanche, le 15 janvier puis le jeudi 19 janvier. Il sera question de l'Europe, de la politique étrangère et de l'écologie entre autre.