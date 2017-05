INVITÉ - Vincent Lecaillon, secrétaire départemental du Front national en Haute-Savoie

Le Front national réunit 31,34 % en Haute-Savoie et un peu plus, 35,26 % en Savoie. Cela s'explique en partie par les votes des villages de basse Maurienne et de basse Tarentaise où Marine Le Pen confirme un ancrage fort puisqu'elle devance Emmanuel Macron.

Déception face à la défaite mais satisfaction du score historique de Marine Le Pen ce matin, c'est le commentaire du Front national au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. "Nous sommes passés de 7 millions à 11 millions de voix, c'est un véritable vote d'adhésion" pour Vincent Lecaillon, secrétaire du FN en Haute-Savoie. En Haute-Savoie où les négociations sont déjà lancées pour les législatives. "J'ai rencontré le secrétaire départemental de Debout la France, nous sommes sur la même ligne", affirme Vincent Lecaillon.

ECOUTER : itw en intégralité de Vincent Lecaillon, secrétaire du FN en Haute-Savoie (durée : 5'40)