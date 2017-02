INVITÉE - Béatrice Santais, députée-maire PS de Montmélian

Le compte à rebours de l'élection présidentielle est lancé, c'est dans deux mois. A partir de cette semaine, les élus, notamment les maires, vont recevoir le formulaire sur lequel ils pourront indiquer le candidat qu'ils parrainent. Comment se positionnent les maires socialistes ?

Béatrice Santais, députée socialiste de la Combe de Savoie-Maurienne ne repart pas en campagne à l'issue de son mandat qui était son premier. Elle fait partie des 70 parlementaires socialistes qui ont choisi de ne pas repartir en campagne et certains ont même décidé de ne pas repartir après avoir été investis, c'est le cas du président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone. Le PS se cherche un second souffle. Béatrice Santais a donc choisi de se consacrer à sa mairie de Montmélian. Qui pour lui succéder , en tout cas pour se présenter ? Il faudra attendre quelques jours et l'annonce du PS. Qui va-t-elle parrainer pour la présidentielle ? Benoît Hamon ou Emmanuel Macron ? La député savoyarde semble avoir une préférence pour le candidat de "En Marche !". Elle attend toutefois qu'il revoit sa copie sur les collectivités locales.

ECOUTER : l'interview en intégralité de Béatrice Santais, députée-maire de Montmélain (durée : 6'06)