Isère : à La Tour-du-Pin, à deux mois du 1er tour des municipales, officiellement aucun candidat déclaré

La Tour-du-Pin, ville sous-préfecture de l'Isère, environ 8.000 habitants. Et pour l'instant, pour les municipales de mars prochain, aucun candidat. Enfin, officiellement. Car c'est un secret de polichinelle, le maire sortant Fabien Rajon (tendance droite) va se représenter. Il multiplie les réunions de travail depuis plusieurs semaines et nous assure qu'il se déclarera officiellement dans les prochains jours, lors de ses vœux aux Turripinois ce vendredi ou juste après.

Peut-être qu'une seule liste en campagne

Et pour l'instant, que ce soit du côté de LREM et des mouvements de gauche, pas de liste en préparation. Le Rassemblement national, qui a réalisé des scores élevés en Nord-Isère lors des derniers scrutins, c'est sûr ne présentera personne, faute de volontaires. "Ce sont deux choses différentes, d'avoir d'excellents scores et d'avoir des candidats d'abord qui puissent se révéler et ensuite vouloir porter un projet", précise Alexis Jolly, le délégué du RN dans le département.

Leader de l'opposition, Alain Richit a déjà annoncé depuis des semaines qu'il ne repartirait pas au combat. Pour des raisons personnelles. L'ancien socialiste, maire entre 2008 et 2014, s'est rapproché à la fin de ce mandat de LREM. Il dit "ne pas être étonné" de ce manque de volontaires "car à part des événements à caractère médiatique (...) au cours de ce mandat il ne s'est pas passé grand chose à La Tour-du-Pin. Je pourrais dire qu'il n'y a pas eu de véritables crispations vis à vis d'une politique municipale qui aurait été peut-être plus audacieuse." Et selon lui "il y a un bon nombre de personnes entreprenantes, qui ont de l'ambition pour la ville, mais qui n'ont pas forcément le temps nécessaire à consacrer à une campagne électorale. Et puis surtout à ce qui suit en cas d'élection."

"Avant, ça se bagarrait pour le poste de maire" selon un retraité

Le job de maire trop compliqué, au point de mettre à mal certaines envies ? Fabien Rajon, l'actuel maire, en est convaincu. Il précise que quoi qu'il arrive lui et son équipe "tracent leur route" aussi bien à la mairie pour boucler les dossiers que pour la campagne avec des ateliers de projet, plusieurs fois par semaine.

Du côté des Turripinois, ceux que nous avons rencontré confient ne pas voir d'un bon œil la situation si elle devait en rester là. "Au restaurant, on n'aime pas quand il n'y a qu'un seul menu au choix", résume Salwa. Chouchouane, qui réside à La Tour-du-Pin depuis 1982, fait remarquer que "ça fait toujours plaisir de vivre la démocratie et de savoir qu'il y a deux personnes, avec deux programmes, au moins deux." Le risque, selon elle et d'autres, est que soit ainsi encouragée l'abstention.

En 2008, il y avait 3 candidats; ils étaient 2 en 2014. Une seule liste à La Tour-du-Pin, "ce serait la première fois depuis plusieurs décennies" d'après les souvenirs d'Alain Richit. Un octogénaire, rencontré ce lundi, lui se rappelle les fois "où ça se bagarrait pour le poste." Cependant, les candidats de "dernière minute" ont encore le temps de se manifester. La date limite de dépôt des candidature en préfecture a été fixée au 27 février.