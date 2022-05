Isère : dans la 1ère circonscription, la campagne législative lancée chez Les Républicains

C'est une circonscription qui sera suivie avec attention, y compris par l'Elysée : la 1ère circonscription de l'Isère, celle dans laquelle a été élu l'actuel ministre de la Santé Olivier Véran, en 2017. Ce dernier a d'ailleurs annoncé samedi se représenter en 2022, lui qui avait cédé le poste à sa suppléante après sa nomination comme ministre. Cette circonscription rassemble les cantons de Grenoble-1, Grenoble-2, Grenoble-4, Meylan, et Saint-Ismier.

Dans le même temps, au QG grenoblois des Républicains, on lançait officiellement la campagne dans cette même circonscription. Pour mener ce combat : Brigitte Boer, conseillère municipale d'opposition à Grenoble, et son suppléant Maximin Ytournel, étudiant en école de commerce, qui mène à 18 ans sa toute première campagne. La tâche s'annonce ardue pour eux dans cette circonscription qui échappe depuis 2007 à la droite, après lui avoir appartenu sous presque toute la Ve République

Repartir de l'avant après la claque de l'élection présidentielle

Sans compter que la dynamique ne joue pas en faveur des Républicains, dont la candidate Valérie Pécresse n'a récolté que 4,7% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. "_Bien sûr qu'_on part de loin, mais le défi est très beau à relever", concède le sénateur LR de l'Isère, Michel Savin. "Aucun combat n'est gagné si on ne le mène pas. Donc on va mener ce combat. Il faut dire la vérité, il faut rappeler quel est le bilan de Monsieur Véran dans cette circonscription, et les électeurs trancheront".

Mais comment remonter une telle pente ? La secrétaire départementale du parti, Nathalie Béranger veut croire en une toute nouvelle campagne : "Notre candidate, Valérie Pécresse, avait un bon programme, tout le monde l'a reconnu. Il n'a pas été entendu, parce qu'elle n'a pas pu en parler. Les regards étaient tous tournés vers la guerre en Ukraine, et c'est bien normal. Mais pour moi, _ce premier tour de l'élection présidentielle a été biaisé_, et donc ça nous laisse toutes les chances pour les élections législatives derrière".

Faire campagne sur l'éducation et la sécurité

Côté candidats, les piliers de cette campagne sont clairs. Pour Brigitte Boer, ce sera en particulier l'éducation. Pour cette ancienne institutrice, aujourd'hui à la retraite, il faut revaloriser le métier d'enseignant, notamment auprès du public. "Les parents ne les respectent plus. Et s'il n'y a pas de respect des parents, il ne peut pas y avoir de respect des enfants pour les enseignants. Et tout part de là. Comment voulez-vous qu'un enfant apprenne quelque chose de quelqu'un qu'il méprise ? Ce n'est pas possible", assène la conseillère municipale qui déplore la chute de la France au classement PISA.

Du côté de son jeune suppléant, Maximin Ytournel, on veut aussi porter le débat sur la sécurité : "Ici, en particulier, à Grenoble, en termes de sécurité c'est un enjeu immense, parce que _tout est à rebâtir. Les agressions se multiplient_, les violences de l'extrême gauche et tout ce qu'on a pu voir ces derniers temps, toujours dans l'impunité la plus complète. Donc aujourd'hui il y a un vrai combat à mener là-dessus", estime ce militant, agressé justement avec deux autres militants à la sortie d'un bar le 19 avril dernier. Une agression qu'il attribue à des militants antifas.

Olivier Véran comme adversaire

Mais face à eux donc : rien de moins qu'un ministre, en la personne d'Olivier Véran, déjà élu dans cette circonscription en 2017. Un siège qu'il avait laissé à sa suppléante, Camille Galliard-Minier, mi-mars 2020, un mois après avoir été nommé ministre de la Santé. Pas de quoi inquiéter Nathalie Béranger : "Je conseille a nos candidats de faire le bilan de Mr Véran sur cette circonscription. Pendant toutes ces années je ne l'ai pas vraiment croisé. Donc je pense que les électeurs aussi se diront : "Il a peut-être été ministre, mais qu'a-t-il fait pour notre circonscription ?". En 2017, Olivier Véran avait été largement élu au second tour, après avoir rassemblé 47 % des voix au premier tour.