Isère : décès de Michel Guérin, maire de Saint-Alban-de-Roche

Michel Guérin (chemise et cravate bleues) entouré de ses collègues conseillers municipaux lors du dernier mandat.

C'est pour différentes raisons que le conseil municipal d'installation du nouveau maire de Saint-Alban-de-Roche (1.900 habitants) près de Bourgoin-Jallieu, sera particulier ce lundi 25 mai, à 20h30. Une seule liste s'était déclarée en mars et Christophe Laville doit prendre la tête de la commune. Une installation, à la salle des fêtes, avec un public limité à une vingtaine de personnes en raison des mesures sanitaires à respecter liées au coronavirus.

Et une minute de silence sera observée en souvenir de Michel Guérin, maire de 2001 jusqu'à vendredi, jour de son décès. Agé de 74 ans, Michel Guérin est mort des suites d'une longue maladie. Il avait fait le choix de ne pas se représenter en mars dernier.

Michel Guérin fut par ailleurs vice-président en charge des sports à la communauté d'agglomération entre 2008 et 2014. "Un hommage lui sera aussi rendu par ses collègues de la Capi quand cela sera possible", précise le président Jean Papadopoulo. Les élus travaillent actuellement via visio-conférence en raison du coronavirus.