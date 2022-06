Isère : la maire des Adrets Sophie Rivens démissionne

Sophie Rivens a décidé de ne plus être maire des Adrets, en Belledonne. Elue aux dernières municipales, en 2020, ce mandat devenait selon elle trop dur à concilier avec une vie de famille et une vie professionnelle. Elle nous le raconte ce jeudi matin dans la matinale de France Bleu Isère.

Elle est désormais l'ancienne maire des Adrets (Isère), un village en Belledonne. Deux ans après avoir été élue, Sophie Rivens a décidé de démissionner et de laisser la place de maire à sa première adjointe. Ce mandat devenait trop compliqué à concilier avec une vie de famille et une vie professionnelle. Elle nous l'a expliqué ce jeudi matin en direct sur France Bleu Isère, invitée du 6/9 à 7h45.

France Bleu Isère : J'imagine que ça a été une décision difficile. Qu'est-ce qui vous a poussé à démissionner ?

Sophie Rivens : Alors, évidemment, ce fut une décision difficile. Plusieurs éléments m'ont poussé à la prendre, mais je dirais que c'est avant tout le risque d'éclatement familial quand on est mère ou père de famille, parce que je ne pense pas que ce soit une question de femme ou d'homme. Effectivement, j'ai des enfants qui sont encore jeunes et vient un moment où l'on se recentre sur les priorités, parce que l'équilibre est difficile à trouver entre la vie professionnelle, la vie familiale et l'engagement tel qu'on le conçoit pour la vie communale et intercommunale aussi en ce qui me concerne.

Et vous ne pensez pas que le fait que vous soyez une femme ait forcément joué beaucoup ? Vous ne pensez pas qu'il y a une charge mentale, notamment pour les femmes, qui est peut-être plus lourde à porter que lorsqu'on est un homme ?

Peut-être encore un petit peu aujourd'hui, mais on se rend quand même bien compte que les hommes de ma génération, moi, je n'ai pas encore tout à fait 50 ans et les hommes de ma génération sont très investis aussi dans la vie familiale. Et moi, je rencontre quand même pas mal d'élus, hommes, qui rencontrent les mêmes difficultés que moi vis-à-vis de leur vie de famille.

Pour parler très concrètement, combien gagne un maire d'une commune de votre taille et combien d'heures vous consacrez à vos fonctions de maire pour se donner une idée ?

Je dirais d'abord que ce n'est pas un métier en soi d'être élu, mais c'est un vrai travail, entre 35 et 40 heures par semaine, même si après, tout dépend de la façon dont on s'engage également. Pour les indemnités, pour ce qui me concerne, c'était 1 800 euros brut, ce qui faisait à peu près moins de 1 500 euros par mois.

On dit souvent que les maires sont à portée d'engueulades. Est-ce qu'ils le sont un peu trop ? Est-ce que il y a un bashing autour des élus qui vous a aussi touché et poussé à cette démission ?

Pas particulièrement, pas en tout cas à notre niveau. Alors évidemment, on doit faire face au mécontentement des administrés. Mais ça, on le sait. Moi, je n'ai jamais eu affaire à de l'agressivité ou de la violence verbale ou non-verbale à mon encontre. J'ai la chance d'être dans un village qui est quand même bienveillant et je n'ai pas vraiment rencontré ça, ou alors vraiment très à la marge.

Vous l'expliquez bien, c'est une décision personnelle mais elle est assez représentative. On a de plus en plus de mal à trouver des candidats aux élections. C'était le cas aux dernières municipales. C'est dû à quoi selon vous ?

Je pense qu'il y a plusieurs effets. Le fait d'avoir peut-être moins envie de s'engager parce qu'on connaît toutes les contraintes inhérentes à la fonction, c'est-à-dire cette hyper disponibilité permanente. Le fait d'être effectivement mis en valeur de part la fonction et donc d'être un interlocuteur privilégié pour les administrés mais pas que, donc c'est vrai qu'il y a cette hyper sollicitation.