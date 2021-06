Isère : mode d'emploi du second tour des départementales et des régionales

On vote de nouveau ce dimanche 27 juin pour le second tour des élections départementales et régionales. Un double scrutin marqué au premier tour par une très forte abstention : 67% des électeurs d'Auvergne-Rhône-Alpes (66% au niveau national) ne se sont pas déplacés, battant ainsi le précédent record d’abstention des élections européennes de 2009 (59% d’abstention au plan national). Le second tour permettra-t-il de faire reculer cette désaffection?

D'abord les bureaux de vote ouvriront ce dimanche à 8 heures. Ils fermeront à 18 heures dans les communes rurales (la majorité). Dans les villes moyennes, ce sera 19 heures comme à Bourgoin-Jallieu, Voiron, Échirolles, Saint-Martin-d'Hères, Fontaine, Claix, Crolles, Eybens, Gières, Le Fontanil, Pont-de-Claix, Sassenage, Seyssinet, et Voreppe. Les bureaux de vote fermeront même à 20 heures à Grenoble, Saint-Égrève et Saint-Martin-le-Vinoux.

Se munir d'une pièce d'identité avec photo

Pour pouvoir voter, comme au premier tour il faut être inscrit sur les listes électorales et être muni d'une pièce d'identité comportant votre photo. Le choix est assez large : carte d'identité, passeport, permis de conduire, et même carte Vitale et... permis de chasse.

La liste des pièces d'identité acceptées - Préfecture

Comme il y a deux scrutins, il faudra passer deux fois par l'isoloir. Une fois pour les départementales : on élit les 29 binômes (un homme et un femme) qui représenteront pour les six prochaines années les 29 cantons. Compte-tenu de la faible participation au premier tour, il n'y aucune triangulaire cette année en Isère. Il y aura donc 29 duels au second tour.

Trois listes aux élections régionales en AURA

L’autre scrutin, c’est celui des élection régionales. Là il y aura une triangulaire avec trois listes au second tour : à droite la majorité sortante, à gauche une liste fusionnée des trois principales forces, et enfin le Rassemblement National. La liste arrivée en tête obtiendra 25% des sièges - c'est la prime majoritaire. Les 75% restants seront attribués à la proportionnelle entre les trois listes. Petite subtilité, l'élection de l'assemblée régionale passe par des listes... départementale. En Isère, chacune de ces listes comportent 34 noms. Il y a 204 sièges à pourvoir en Auvergne-Rhône-Alpes, pour un mandat de 6 ans.

Pour tout connaitre du scrutin, rendez-vous ce dimanche soir dès 20 heures sur France Bleu Isère pour vivre la soirée électorale en direct. Résultats et analyse que vous retrouverez aussi en temps réel sur le site de France Bleu Isère.