Isère : le second tour des élections législatives en pratique

Le second tour des élections législatives a lieu aujourd'hui dans les 10 circonscription de l'Isère, où personne n'est parvenu à être élu dès dimanche dernier. Selon les résultats du premier tour il n'y a que des duels au programme dans notre département (ci-dessous). Il n'est plus question cette fois-ci de "place" ou de pourcentage des inscrits : le candidat ou la candidate qui obtient le plus de voix est élu(e). En cas d'égalité parfaite la loi prévoit que c'est le plus âgé des candidats qui va à l'Assemblée Nationale. Retrouvez à partir de 20h ce soir les premières tendances, les premiers résultats et les réactions sur France Bleu Isère et francebleu.fr/isere. L'émission spéciale en direct de la préfecture de l'Isère débutera à 19h30 pour se terminer à 22h30. Un des enjeux est la participation,. Elle était de 40,48% au premier tour dans le département.

Horaires des bureaux de vote

La règle est la même ce dimanche que pour le premier tour :

Les bureaux de vote isérois ouvrent à 8h et ferment à 18h .

. Dix-sept communes ont obtenu des dérogations jusqu'à 19h : Bourgoin-Jallieu, Saint-Égrève, Crolles, Saint-Martin-d’Hères, Échirolles, Saint-Martin-le-Vinoux, Eybens, Saint-Ismier, Fontaine, Seyssins, Gières, Seyssinet-Pariset, Le Fontanil-Cornillon, Vizille, Le Pont-de-Claix, Voreppe et Meylan.

Bourgoin-Jallieu, Saint-Égrève, Crolles, Saint-Martin-d’Hères, Échirolles, Saint-Martin-le-Vinoux, Eybens, Saint-Ismier, Fontaine, Seyssins, Gières, Seyssinet-Pariset, Le Fontanil-Cornillon, Vizille, Le Pont-de-Claix, Voreppe et Meylan. Grenoble ferme ses bureaux à 20h.

Les 10 duels en Isère

Les candidats de ce second tour, dans leur ordre d'arrivée au premier tour :

1re circonscription

Olivier Véran - Ensemble

Salomé Robin - Nupes

2e circonscription

Cyrielle Chatelain - Nupes

Jean-Charles Colas-Roy - Ensemble

3e circonscription

Elisa Martin - Nupes

Emilie Chalas - Ensemble

4e circonscription

Marie-Noëlle Battistel - Nupes

Fanny Lacroix - Ensemble

5e circonscription

Jérémie Iordanoff - Nupes

Florence Jay - Ensemble

6e circonscription

Alexis Jolly - Rassemblement National

Cendra Motin - Ensemble

7e circonscription

Yannick Neuder - Les Républicains

Alexandre Moulin-Comte - Rassemblement National

8e circonscription

Caroline Abadie - Ensemble

Benoît Auguste - Rassemblement National

9e circonscription

Sandrine Nosbé - Nupes

Elodie Jacquier-Laforge - Ensemble

10e circonscription

Nathalie Germain - Rassemblement National

Marjolaine Meynier-Millefert - Ensemble