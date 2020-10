Le tribunal administratif de Grenoble annule le second tour des élections municipales à Vif, au sud de Grenoble (Isère). Décision prise après un recours déposé par Karine Maurinaux, opposante au maire sortant. La date du nouveau scrutin n'est pas encore connue.

Isère : à Vif, le second tour des élections municipales est annulé

Karine Marinaux l'annonce sur la page Facebook de l'équipe "l'Essentiel pour Vif", le tribunal administratif de Grenoble annule le second tour des élections municipales à Vif, dans le sud grenoblois (Isère). Elle avait déposé un recours après avoir été battue par le maire sortant, Guy Genet, le 28 juin dernier. Les deux candidats n'avaient que trois voix d'écart (940 contre 937).

Les Vifois vont donc devoir retourner aux urnes mais la date reste à définir.

"Ayant constaté de nombreuses irrégularités lors des dernières élections de la part des listes adverses, nous n'avons pas hésité à saisir la justice afin que la transparence et la démocratie soient respectées dans notre commune ! En effet, certaines méthodes déplorables, visant notamment à salir notre tête de liste aux moyens de rumeurs et d'attaques personnelles, ainsi que le non-respect de règles prévues par le code électoral, nous ont paru de nature à fausser le scrutin et à détourner les électeurs de notre liste", écrivent les membres de la liste "l'Essentiel pour Vif" dans un communiqué.

Lors du second tour à Vif une 3e liste emmenée par Marie-Anne Parrot avait obtenu en juin 827 voix et Véronique Duperron, candidate Lutte Ouvrière, n'avait elle pas dépassé le premier tour.