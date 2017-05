Isère - Un candidat par circonscription pour Lutte Ouvrière

Le parti représenté par Nathalie Arthaud à la présidentielle entend faire à nouveau entendre la "voix des travailleurs" contre "les bourgeois".

"Nous sommes les seuls à défendre ces idées là" expliquent Lutte Ouvrière en Isère au moment de présenter ses candidats aux législatives. Un ou une candidat ou candidate par circonscription, comme il y a 5 ans. Ces idées là c'est "l'idéal communiste", "l'internationalisme", "notre drapeau est rouge". Comme de coutume Lutte Ouvrière appelle à la lutte des travailleurs contre le capitalisme. "Pas seulement celui de l'Europe ou de l'Allemagne... Et les capitalistes bien français! Nous on les dénonce aussi". "C'est ce qui nous différencie de Jean-Luc Mélenchon" ajoute Catherine Brun, candidate sur la 3e circonscription. Le leader des Insoumis honni parce qu'il s'est avancé "sur le terrain du souverainisme, qui est un poison" dénonce Rémi Adam, candidat sur la 1re circonscription, et parce qu'il "a dit être prêt à gouverner et donc à se soumettre au nouveau Président de la république"

Le vote Lutte Ouvrière à en croire ces candidats c'est le seul "vote de conscience des classes, de conscience ouvrière". Le Parti Communiste? "Pour nous trotskistes il n'est plus communiste depuis longtemps". Et NPA? "Ce sont des cousins" mais qui sont venus discuter d'un accord "le 5 mai, au dernier moment. Et puis une alliance ne changerais pas grand-chose en terme de résultats".

Tout au long de cette campagne les candidats LO vont exposer leurs mesures phares déjà défendues pendant la campagne présidentielle : interdiction des licenciements, répartition du travail entre tous, 300 euros de plus pour tous et un salaire minimum à 1 800 euros nets.

La liste des candidats et suppléants Lutte Ouvrière en Isère

-1re circonscription (nord de Grenoble, Meylan...) : Rémi Adam / Ana Maria Pires

- 2e circonscription (Echirolles, Saint-Martin-d'Hères...) : Chantal Gomez / Jean Ratte

- 3e circonscription (Grenoble) : Catherine Brun / Jean-Pierre Blondel

- 4e circonscription (Seyssinet, Sud Isère, Vercors...) : Jean-Alain Ziegler / Jacqueline Telle

- 5e circonscription (Grésivaudan, Chartreuse, Saint-Egrève...) : Christine Tulipe / Christian Mottais

- 6e circonscription (Bourgoin-Jallieu nord, Crémieu, Morestel...) : Denise Gomez / Jean-Charles Fagnou

- 7e circonscription (Bièvre, Pays Roussillonnais...) : Bruno Perrodin / Rachel Catheline

- 8e circonscription (Pays viennois, Heyrieux...) : Jacques Lacaille / Hocine Mimoune

- 9e circonscription (Voiron, Saint-Marcellin, Sud Grésivaudan...) : Claude Detroyat / Vincent Robert

- 10e circonscription (Bourgoin-Jallieu sud, Villefontaine, La Verpillière, La Tour du Pin, Pont-de-Beauvoisin...) : Clément Bordes / Didier Quilichini