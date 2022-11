IVG : l'inscription dans la Constitution en débat à l'Assemblée

Ils veulent profiter à plein de leur "niche parlementaire", une journée permettant à un groupe minoritaire de fixer l'ordre du jour, pour imposer leurs thèmes de prédilection. Les députés LFI ont inscrit douze textes au menu de l'Assemblée nationale jeudi, dont un portant sur l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Un texte soutenu par l'ensemble de la gauche et déjà validé en commission le 16 novembre. La France insoumise entend protéger les femmes des remises en cause du droit à l'avortement comme celles observées aux États-Unis ou en Europe. Pour illustrer la menace, la députée LFI Pascale Martin a dévoilé mardi sur Twitter un courrier qu'elle et certaines de ses collègues ont reçu, décrivant l'avortement comme un "acte sanglant", auquel a été joint un fœtus en plastique.

ⓘ Publicité

Plus de 200 amendements déposés

Les députés LR et RN, qui contestent l'utilité de la proposition LFI et mettent en avant le risque d'un droit devenant sans limites, ont déposé plus de 200 amendements. Des amendements souvent sans lien avec le sujet, comme celui d'un député LR demandant le rétablissement du septennat, mais qui vont ralentir les débats, voire empêcher qu'un vote final puisse avoir lieu. Après avoir refusé l'idée même de constitutionnaliser le droit à l'avortement et entretenu le flou sur sa position, Marine Le Pen, a opportunément déposé mardi, en son seul nom, un amendement visant àconsacrer la loi Veil dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse. Il s'agit de "protéger le droit tel qu'il existe aujourd'hui et ne pas constitutionaliser un principe très vague qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives", a justifié Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme sur franceinfo.

Le groupe Renaissance estime pour sa part que son propre texte sur le sujet, au menu de l'hémicycle dès la semaine prochaine, est mieux ficelé et a plus de chances d'obtenir l'indispensable aval du Sénat. Lequel a rejeté en octobre un texte qui, comme celui porté par LFI, demandait de sanctuariser le droit à la contraception au même titre que celui à l'avortement. Or, toute proposition de loi constitutionnelle doit être votée dans les mêmes termes par les deux assemblées, avant d'être soumise à un référendum. Cette dernière étape pourrait cependant être évitée s'il s'agit d'un projet de loi, c'est-à-dire d'un texte porté par l'exécutif. "Nous serions prêts à le voter", a fait savoir Mathilde Panot, inquiète qu'un référendum ne donne lieu à "une campagne où des mouvances anti-choix seraient galvanisées".