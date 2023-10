IVG, référendum, décentralisation : ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron sur la Constitution

À l'occasion du 65e anniversaire de la Loi fondamentale, le président de la République Emmanuel Macron a présenté ses pistes pour réformer la Constitution ce mercredi 4 octobre 2023. Il a notamment évoqué l'inscription de l'IVG dans la constitution et la mise en œuvre "plus simple" du référendum d'initiative partagée, tout en rappelant qu'"on ne révise pas la Constitution sous le coup de l'émotion". France Bleu fait le point.

Inscription de l'IVG dans la Constitution

Le président Emmanuel Macron souhaite que l'inscription dans la Constitution du droit à l'avortement aboutisse "dès que possible". " J'ai exprimé mon souhait, le 8 mars dernier , que nous puissions trouver un texte accordant les points de vue entre l'Assemblée nationale et le Sénat et permettant de convoquer un Congrès à Versailles", a souligné le chef de l'État. "Je souhaite que ce travail de rapprochement des points de vue reprenne pour aboutir dès que possible", a-t-il ajouté.

Élargissement du champ du référendum

Emmanuel Macron a assuré vouloir "mener à son terme" le chantier de l'extension du champ du référendum et s'est dit favorable à une mise en œuvre "plus simple" du référendum d'initiative partagée, en revoyant notamment les "seuils" requis. Mais, "étendre le champ du référendum ne peut permettre de se soustraire aux règles de l'État de droit", a prévenu le chef de l'État dans son discours, rappelant qu'"on ne révise pas la Constitution sous le coup de l'émotion".

Créé en 2008, le RIP est soumis à des conditions si restrictives qu'il n'a pu être mis en œuvre jusqu'ici, ni contre la privatisation d'Aéroports de Paris, ni contre la réforme des retraites . Il ne peut être organisé "qu'à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales", soit 185 parlementaires et environ 4,7 millions de Français.

Décentralisation

Emmanuel Macron a promis d'ouvrir "le chantier d'une nouvelle étape de décentralisation", pour "donner plus de libertés mais aussi de responsabilités" aux élus locaux afin de "les aider à agir mieux". "Toute notre architecture territoriale est à repenser", a estimé le président de la République, jugeant que "l'empiètement" voire "la concurrence" entre les collectivités locales et l'État "produit de l'inefficacité pour l'action publique" et une "perte de repères pour nos concitoyens".

Outre-mer

"République indivisible ne signifie pas uniforme", a ajouté le président de la République. "L'idéal républicain est assez fort pour accueillir les adaptations, les spécificités, les particularités. L'unité de la France, après tant de siècle de centralisation, supportera mieux cette répartition nouvelle des pouvoirs, je le crois profondément. Notre unité sera plus forte." Emmanuel Macron a plaidé pour que "l'ensemble de nos outre-mer soit mieux reconnus dans notre Constitution, et si un consensus se dégage en ce sens, donner lieu à des évolutions du texte constitutionnel."