Izeaux, La Buisse, Saint-André-le-Gaz... Plusieurs communes iséroises s'équipent en caméras de surveillance

Le président de région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez s'est plusieurs fois fait l'avocat des caméras de "vidéo-protection". Nouvel exemple en cet été 2023 : la région annonce investir plus de 379 000 euros pour aider 17 communes à s'équiper. Parmi elles, 4 communes iséroises.

L'exemple le plus marquant est Izeaux. La commune située près de l'aéroport de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs va bientôt compter 70 caméras... pour 2 200 habitants. Après les 50 caméras installées depuis le début de l'année, 20 nouvelles caméras vont être installées dans les mois qui viennent. Budget total pour la commune d'Izeaux : 110 000 euros, dont 40% environ sont pris en charge par la région.

"On voit déjà les effets : dans le centre du village on avait quelques problèmes, même graves comme des incendies de voitures, mais c'est derrière nous, ça a été efficace", assure le maire Max Barbagallo. "Et puis ça permet de régler des problèmes d'incivilités simples, comme des dépôts d'ordures sauvages". Trois personnes sont habilitées à la mairie pour visionner les images : le maire, sa première adjointe et le policier municipal.

18 caméras à La Buisse, près de Voiron

De même, à La Buisse, près de Voiron, 18 caméras vont être installées. "Je suis totalement pour, vu les incivilités qu'on constate avec encore des poubelles brûlées près de chez moi. Autant être protégé", estime Bertrand habitant de la commune depuis trente ans. De même, John, le gérant de la pizzeria près de la mairie est totalement pour ces caméras, même si l'investissement dépasse les 50.000 euros, financés à un tiers par la région : "C'est un bon investissement, cela va peut-être limiter les dégâts" estime le commerçant.

Les dégâts justement : "ce sont des dégradations de bancs près de l'église ou des terrains de sport", cite notamment le maire de La Buisse Dominique Dessez. "On espère un effet dissuasif, les caméras ne seront pas cachées, elles seront bien visibles et protègeront les bâtiments publics", indique l'élu. Les premières caméras arriveront dans les mois qui viennent, les autres en 2024.

Enfin, les communes de Saint-André-le-Gaz et Satolas-et-Bonce, dans le Nord Isère, vont s'équiper de caméras grâce au soutien de la région : 12 caméras à Satolas-et-Bonce et 17 à Saint-André-le-Gaz, qui va également installer un centre de supervision urbain, afin d'exploiter les images.