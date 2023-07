Izïa maintenue aux Escales malgré la polémique : "regrettable" pour le maire de Saint-Nazaire

La direction du festival les Escales "refuse de communiquer sur les propos de l'artiste". Une seule certitude : "la tournée d'Izïa Higelin n'est pas annulée donc elle sera bien présente comme prévu le 28 juillet sur la scène du Port un peu avant 1 heure du matin". Son concert est donc maintenu "comme dans tous les autres festivals où elle est programmée cet été" complète l'association Les Escales.

Son concert maintenu le 28 juillet sur la scène du Port

Le doute était permis après les propos polémiques de la chanteuse, qui entre deux titres sur la scène de Beauvoir-sur-mer le 6 juillet dernier, imagine en détail le lynchage d'Emmanuel Macron . Depuis, Izïa Higelin est visée par une enquête ouverte par le parquet de Nice pour provocation publique à commettre un crime ou délit, et l'un de ses concerts prévus dans le Nord à Marcq-en-Barœul a été annulé par la mairie .

"Les Escales, c'est une association indépendante, loi 1901" rappelle le maire de Saint-Nazaire, "je n'ai donc aucun pouvoir sur la programmation ce qui me donne aussi toute liberté pour commenter". David Samzun dénonce sans détours des propos incitant au crime et à la violence.

"Une dérive haineuse" selon David Samzun

Izïa s'est défendue dans la presse écrite ce mardi matin en évoquant "le second degré, une histoire improvisée et surréaliste". Mais pour le maire de Saint-Nazaire, ce n'est pas entendable : ça n'a rien à voir avec la liberté de création artistique ou même la liberté de critiquer les institutions". Dans le contexte actuel, où nombre d'élus sont victimes de violences, "ces dérives haineuses doivent cesser. Elles font le lit de tous les extrêmes, ceux-là même que je combat au quotidien" écrit le maire dans un communiqué.

"seule une décision de justice pourrait changer la donne", le directeur des Escales

Au micro de France Bleu Loire Océan, David Samzun complète : "ce n'est pas parce que c'est une artiste qu'elle a le droit et ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron que je vais me taire, les appels à la violence quels qu'ils soient sont graves et ne doivent jamais être banalisés". Le maire de Saint-Nazaire aurait préféré que le festival Les Escales, "connu pour son humanisme", déprogramme l'artiste*.* Mais le directeur du festival, Gérald Chabaud, répond de son côté que "seule une décision de justice pourrait amener à une réflexion".

A défaut d'annulation, pour le maire de Saint-Nazaire, "la moindre des choses, c'est que la chanteuse fasse des excuses. J’espère qu’il ne sera pas nécessaire d’avoir à le redire à la veille du festival".