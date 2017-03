J - 24 avant la présidentielle : les électeurs dijonnais encore complètement indécis

A bientôt trois petites semaines du premier tour de l'élection présidentielle, la campagne tourne toujours autour des affaires des uns et des autres. Avec tout ça, peu de débat, peu de place aux programmes et dans la rue, les Dijonnais sont perdus.

Cette campagne présidentielle, la majorité des Dijonnais semblent s'y intéresser mais de là à savoir déjà pour qui voter... il y a un cap que très peu ont franchi. A bientôt trois semaines du premier tour, ils sont nombreux à être complètement perdus. Quelqu'uns aussi, à être franchement dégoutés par le niveau des débats.

"Tous les mêmes"

Que pensez-vous de la campagne présidentielle ? "Oh pfuu, ne m'en parlez même pas." Voilà la réaction quasi unanime des Dijonnais au micro de France Bleu Bourgogne ce mercredi. Réaction agacée dans un premier temps d'électeurs blasés et dégoûtés par les affaires qui polluent clairement les débats depuis le début. "C'est tous les mêmes de toute façon, s'énerve ainsi une retraité. Moi je n'ai plus voté depuis Giscard d'Estaing parce que ça ne changerait rien. Ces gens là s'engagent uniquement pour leur petit pouvoir et pas pour les Français."

"C'est décidé, cette fois je vote blanc"

C'est aussi ce que pense Linda. Femme du Sud installée à Dijon depuis des années, elle a bien réfléchi et a pris sa décision. Cette fois, elle votera blanc : "Je n'ai pas envie de donner ma voix à l'un ou l'autre parce que leur programme sont tous les mêmes et que leur comportement ne permet même plus de les différencier. J'ai toujours voter et je ne veux pas m'abstenir. J'espère qu'un jour le vote blanc sera comptabilisé et qu'ils comprendront qu'on en a ras-le-bol."