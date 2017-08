J-3 avant « E ghjurnate internaziunale di Corti » !

La 36ème édition des « Ghjurnate internaziunale » se déroule ce week-end à Corte. Outre la réception des différentes délégations attendues, les nationalistes feront le bilan des 18 premiers mois de mandature régionale dans la perspective des élections territoriales de décembre prochain.

La manifestation emblématiquement des indépendantistes de Corsica Libera se déroule samedi et dimanche dans la cité Paoline. Comme tous les ans des délégations sont attendues. Basques, Kanaks ou encore Catalans seront reçues. Les catalans qui réclament toujours un référendum sur l'indépendance. Un débat / bilan aura lieu en présence du conseil exécutif de Corse et de son président Gilles Simeoni après un an et demi de mandature. Cette année « E ghjurnate » se déroulent seulement une semaine après la réunion constitutive de « Femu A Corsica » et à 4 mois des territoriales. Pourtant la structuration du parti autonomiste ne devrait pas occuper la majeure partie des discussions selon Esteban Saldana, le porte-parole de Corsica Libera.

L'union en décembre

« Principalement le débat va porter sur le travail accompli depuis un an et demi, maintenant certainement que les perspectives électorales seront abordées. Notre position est claire, il faut une liste d’union dès le premier tour autour des fondamentaux du nationalisme, c’est ce qu’a précisé Femu lors de la constitution de son parti, autour notamment de l’aboutissement d’un processus de paix qui ne peut passer que par l’amnistie. Cette année encore malheureusement nous organisons un débat le samedi autour des processus de paix et d’amnistie. Il sera intitulé « Guvernu Corsu, custruimu a nazione ». Il est important de faire un point sur ce que nous avons co construit depuis un an et demi et notre accession aux responsabilités et offrir des perspectives pour les années à venir à l’ensemble des Corses dans le cadre de l’union « Pè a Corsica » plébiscitée par les Corse dans le cadre des élections législatives 2017. »

Un référendum sur l'autodétermination dans les 10 ans à venir.

« Corsica Libera est un parti indépendantiste, nous avons un contrat de mandature avec nos partenaires de « Femu a Corsica » scellé en 2015 pour 5 ans, qui consistait à franchir une étape avec une demande d’autonomie avec pouvoir législatif et règlementaire de plein exercice mais bien entendu notre finalité politique reste l’indépendance ou l’autodétermination. Il faudra continuer à travailler pour convaincre un maximum de Corses que c’est la solution du développement socio-économique, culturel, etc…pour la plupart d’entre eux. Aujourd’hui on constate bien que dans le cadre contraint de la France, on l’a vu par rapport aux moyens aériens, le fait de passer par Paris nous retarde et nous empêche de développer le potentiel de notre peuple et de notre terre. »