J-3 présidentielle : les dernières procurations d'électeurs retardataires

À trois jours du second tour de la présidentielle, quelques électeurs retardataires se précipitent encore à l'hôtel de police de Strasbourg pour faire des demandes de procuration, sachant qu'elles ont pour de chance d'arriver à temps ce dimanche.

Si vous n'avez pas encore fait votre procuration, ça va être ric-rac pour qu'elle arrive à bon port d'ici dimanche, jour de second tour, dans votre bureau de vote. En tout cas, ce jeudi, à l'hôtel de police de Strasbourg, ils étaient quelques-uns, électeurs retardataires, à tenter leur chance.

Dans le lot, il y a Marylou la résignée que la perspective de ne pas pouvoir voter si sa procuration arrive trop tard n'effraie pas. Pour elle, la priorité ces dernières semaines, c'était les concours pour intégrer une école de commerce :

C'était intense, 8h-18h non-stop et le soir, on révise, on ne pense pas à la procuration. Je me rattraperai dans cinq ans.