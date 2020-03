"J'ai 91 ans et avec le virus, je n'irai pas voter"

Il y a ceux qui estiment que l'on en fait trop avec ce virus... et qui se rendront dans l'isoloir. "J'irai quand même voter car ils mettent une psychose assez forte" soupire Jeanine. Même Emilie, enceinte, compte bien déposer son bulletin. "Et pourtant, je suis cible à risque explique la future maman, mais cela ne m’empêchera pas d'aller voter".

Gel désinfectant, stock de stylos et marquage au sol pour être à plus d'un mètre dans la file d'attente

Il faut dire que des dispositions sont prises pour que les électeurs se déplacent: présence de gel pour se désinfecter les mains dans chaque bureau de vote, ce qui plait à Jacques, la soixantaine, qui participera à ce premier tour des municipales et pour qui "s'il est à disposition, autant s'en servir."

Les personnes âgées redoutent d'aller voter en raison du coronavirus Copier

Parmi les autres mesures prises, il y a la multiplication des stylos pour émarger et ainsi, ne pas tenir celui utilisé par un autre citoyen. L'association des maires de France compte bien augmenter son stock de 10 000 stylos d'ici le dimanche du 1er tour.

Je n'ai pas envie de l'attraper. Marguerite, 91 ans

Des gels hydro-alcoolique équiperont tous les bureaux de vote © Maxppp - Darek SZUSTER

Et puis, un marquage au sol pour respecter une distance de 1 mètre entre électeurs dans les files d'attente est prévu afin d'éviter le contact. Malgré tout cela, Marguerite, qui apprécie voter, restera à la maison. Elle "a peur. J'ai 91 ans et je n'ai pas envie de l’attraper (le virus). Ils pourraient les reporter les municipales, quand même! Nous ne sommes pas des gens à ne pas aller voter en principe, mais cette année, non pas question. J'ai trois amis de mon âge et trois amies qui n'iront pas."

Ces municipales? Une fumisterie! Jean-Paul

Ce sont surtout les personnes âgées qui se méfient, comme Jean-Paul, qui s'emporter: "C'est une fumisterie ces municipales. Les personnes âgées comme moi n'iront pas voter. _On est fragile alors pas question d'avoir des problèmes ou de les susciter!_"