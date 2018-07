Invité de la chaîne Public Sénat, le sénateur de la Drôme revient sur son annonce du mois de janvier et sur son rendez-vous manqué avec le comité d'organisation de la coupe du monde de rugby 2023.

"Un dur moment pour moi et mes proches" : Didier Guillaume n'a pas abandonné la vie politique comme il l'avait annoncé en janvier. Jeudi matin sur Public Sénat , le sénateur de la Drôme (ex-PS, aujourd'hui dans le Groupe du Rassemblement démocratique et social européen, majorité présidentielle) s'est excusé "auprès de celles et ceux qui ont pu être choqués par cette position". Didier Guillaume avait pris ses distances avec la politique car il était pressenti au sein du comité d'organisation de la coupe du monde de rugby 2023. Sa candidature n'a finalement pas été retenue.