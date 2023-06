"J'ai eu un haut-le-cœur", la sénatrice PS du Calvados Corinne Féret destinataire d'un mail antisémite

Ce mardi 6 juin 2023, alors qu'elle participait à de nombreuses cérémonies de commémorations du 79e anniversaire du Débarquement en Normandie, la sénatrice PS du Calvados, Corinne Féret, a reçu un mail d'insultes antisémitiques, racistes et xénophobes. Dans le courriel, elle a eu la mauvaise surprise de découvrir des appels à la haine contre les juifs et les musulmans, des croix gammées et des allusions à l'extermination massive menée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

"Je me suis dit que ce n'était pas possible"

L'élue est sous le choc. "Dans un premier temps, lorsque je l'ai lu, je n'y croyais pas, raconte Corinne Féret. Je me suis dit : 'ce n'est pas possible'. Je l'ai relu une seconde fois et j'ai eu un haut-le-cœur, je dois le dire. J'ai pensé : 'mais comment peut-on encore en 2023, diffuser de tels messages et particulièrement le 6 juin ?' Surtout chez nous, dans le Calvados, nous sommes particulièrement sensibles à cette date de commémorations du 79ᵉ anniversaire du Débarquement. Des milliers d'hommes ont sacrifié leur vie pour nous rendre notre liberté face aux nazis et à ceux qui portaient le même message que j'ai pu lire dans ses tracts."

Corinne Féret ajoute que ses collègues membres de son groupe socialiste au Sénat ont également reçu ce mail. Elle a alerté le président du Sénat, Gérard Larcher qui a saisi la procureure de la République de Paris pour lancer une enquête. "On ne peut pas banaliser ces propos. Je veux les dénoncer et m'insurger contre de tels écrits en 2023."