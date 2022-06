"J'ai honte de dire que j'habite ici" : dans la Vienne, la percée du RN dans les communes où "il y a tout"

Jean-Pascal parcourt du doigt le journal, jusqu'aux résultats du second tour des élections législatives, dimanche 19 juin, à Civaux, dans la Vienne. 180 voix pour le Rassemblement national, 125 voix pour la majorité présidentielle. "C'est assez inexplicable", avoue le chef d'entreprise. La commune de 1.200 habitants enregistre l'un des plus hauts scores pour le Rassemblement national dans le département, avec 59% pour le candidat RN Éric Soulat. Pascal Lecamp, de la majorité présidentielle, obtient lui 41%, mais est élu dans la 3e circonscription. Et ce n'est pas une première. Déjà lors de l'élection présidentielle, les électeurs de Civaux avaient placé Marine Le Pen en tête du second tour, avec 55% des voix.

"Ce matin, en allant acheter mon pain à la boulangerie, je me suis dit que, parmi les clients, il y en a un sur deux qui soutient ce projet du RN", continue Jean-Pascal. Un peu plus loin, dans la brasserie La Bisquine, Emmanuelle abonde dans le même sens. "Quand je vivais ici, j'avais honte de dire que j'habitais à Civaux", explique celle qui gère ce restaurant depuis 17 ans. "On a un beau village, on a un pôle médical, on a quand même un psychologue, un allergologue, des kinés, des médecins... Il y a quand même un cadre de vie qui est superbe."

Jean-Pascal n’arrive pas à expliquer le haut score du RN à Civaux. © Radio France - Bastien Munch

Des services publics pourtant bien implantés

C'est aussi ce qui surprend la maire LR de Civaux, Marie-Renée Desroses. "J'ai analysé moi-même les résultats, et je ne me les explique toujours pas", déplore l'élue. "J'ai demandé aux élus du conseil municipal s'ils avaient eu des sollicitations diverses sur des choses qui ne vont pas bien mais ils n'en ont pas eu", affirme-t-elle. "On est un territoire où il y a plutôt des services en développement. Il y a cinq ans, nous n'avions pas de maison de santé alors qu'aujourd'hui, nous avons tous ces professionnels. Donc je ne vois pas les différents services qui auraient pu fermer, et qui auraient pu procurer de la frustration. Moi je pense que ça suit vraiment les résultats nationaux, les territoires ruraux se questionnent."

Quand on est en train d'ouvrir les enveloppes au moment du dépouillement, et qu'on voit au fur et à mesure le nombre de bulletins pour le Rassemblement national, moi personnellement ça me questionne. - Marie-Renée Desroses, maire de Civaux

À Civaux, il y a aussi, bien sûr, la centrale nucléaire, et ses deux immenses tours visibles depuis n'importe où dans le village. "Marine Le Pen n'était pas la seule à avoir un programme pour le nucléaire", rappelle Thierry, qui travaille à la centrale depuis 27 ans. "Emmanuel Macron était lui-même parti sur un programme de développement de l'EPR. Donc il n'est pas contre le nucléaire, bien au contraire. Je ne pense pas qu'il y ait un lien de cause à effet avec les résultats." Mais les rares électeurs RN croisés dans la rue préfèrent rester anonymes. Ils assurent qu'ils ne prennent pas en compte la situation locale, mais plutôt l'insécurité qu'ils disent ressentir dans les grandes villes aux alentours.

Emmanuelle tient la brasserie du village depuis 17 ans. © Radio France - Bastien Munch

Un argumentaire qui ne contribue pas vraiment à rassurer la maire de la commune. "Quand on est en train d'ouvrir les enveloppes au moment du dépouillement, et qu'on voit au fur et à mesure le nombre de bulletins pour le Rassemblement national, moi personnellement ça me questionne", admet Marie-Renée Desroses. "Se dire 'que faut-il faire ?' ou bien 'qu'est-ce que nous n'avons pas fait' ?, ça ne laisse pas insensible".