C'est une situation de crise à Ornans. 10 conseillers municipaux sur 38 ont démissionné ces dernières semaines, un 11ème a claqué la porte ce mercredi, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Jean-François Longeot, le sénateur du Doubs et maire de la ville de 1995 à 2016. Jean François Longeot a envoyé sa lettre de démission à Sylvain Ducret, son successeur qu'il s'était pourtant choisi.

"La dynamique d'Ornans est stoppée"

Jean François Longeot reconnait qu'il a longtemps réfléchi et hésité avant de démissionner mais aujourd'hui il a l'impression que son successeur ne veut pas poursuivre la politique de développement qu'il a menée durant 20 ans. "Ornans a rayonné parce qu'on a fait des investissements (création d'un espace touristique et ludique avec Nautiloue, le musée Courbet etc...)... la dynamique d'Ornans est stoppée." regrette JF Longeot. "Le maire est un boss qui doit avoir impérativement des objectifs et les mener à bien" précise Jean François Longeot. On comprend que l'ancien maire ne se retrouve pas dans le fonctionnement, les choix et les méthodes du nouveau maire Sylvain Ducret.

"Je suis déçu"

Jean François Longeot , dans sa lettre de démission adressée à Sylvain Ducret pointe également des problèmes relationnels : "Dès le départ, dit Jean François Longeot s'adressant à Sylvain Ducret, ma présence vous a semblé une atteinte à votre confort décisionnel, moi qui voulait juste être bienveillant à votre égard".."Je suis décu" avoue l'ancien maire.

"J'espère que ma démission servira de prise de conscience"

Jean-François Longeot avoue qu'aujourd'hui un certain nombre d'Ornanais lui reprochent d'avoir choisi Sylvain Ducret , "ils me demandent d'assumer". "J'ai raté ma succession" reconnait Jean François Longeot, "c'est un échec pour moi et pour la collectivité" . JF Longeot souhaite à présent que sa démission serve de prise de conscience. "Il n'y a pas de honte à se remettre en cause, c'est le moment" lance JF Longeot.

Jean François Longeot est le 11ème élu à démissionner. Si 2 élus supplémentaires font de même, il faudra revoter pour des élections municipales partielles.

Pas de réaction officielle pour le moment de Sylvain Ducret , le maire d'Ornans ne souhaite pas s'exprimer : "on prend acte et on travaille" a t-il simplement déclaré.

