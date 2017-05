Présidentielle : Marc Mantovani (DLF) "J'ai réfléchi deux jours et j'ai adhéré sans état d'âme"

De nombreux cadres de Debout la France ont claqué la porte depuis le ralliement à Marine Le Pen. C'est le cas en Franche-Comté avec la démission du secrétaire départemental du Jura. En revanche dans le Doubs et en Haute-Saône les cadres suivent la ligne, "sans état d'âme".

De nombreux cadres de Debout la France ont claqué la porte depuis le ralliement à Marine Le Pen. C'est le cas en Franche-Comté avec la démission du secrétaire départemental du Jura. En revanche dans le Doubs et en Haute-Saône les cadres suivent la ligne. C'est le cas de Marc Mantovani, le secrétaire départemental de Debout la France en Haute-Saône. Il avoue qu'il a réfléchi durant deux jours avant de choisir de rester fidèle à Nicolas Dupont Aignan. Mais aujourd'hui c'est sans état d'âme, il estime que "le choix du président de Debout la France est un choix courageux qui permet de mettre la France au dessus des attitudes partisanes".

Les électeurs ont deux choix." Marc Mantovani (DLF)

Face aux défections en cascade, Marc Matovani dit comprendre ceux qui choisissent de partir, il botte en touche sur les déclarations anciennes de son leader qui refusait il y a peu encore de céder aux sirènes lepénistes. Aujourd'hui la situation a changé pour Marc Mantovani. Pour le leader de Debout la France en Haute-Saône les électeurs ont deux choix soit mettre le pays aux mains de la finance et de la mondialisation soit résister pour que le pays soit fort humaniste et plus démocratique.

Ce n'est pas Debout la France qui fait des concessions dans cet accord mais le FN." Marc Mantovani (DLF)

Pour le secrétaire de Débout la France en Haute-Saône ce n'est pas son parti qui fait des concessions dans cet accord signé avec le FN c'est l'inverse. Marc Mantovani est heureux d'avoir infléchi la position frontiste sur la question de l'Europe, sur l'économie, les handicapés, l'intégration des enfants des migrants également. Concernant le second tour de l'élection présidentielle, Marc Mantovani n'envisage tout simplement pas de perdre et de toutes manières pour lui les choses ne seront jamais plus comme avant.

Réécoutez l'intégralité de l'ITW de Marc Mantovani :