A quelques mois de l'élection présidentielle 2022, France 2, en partenariat avec France Bleu, propose J'ai une idée pour la France, une grande soirée qui met en avant des femmes et des hommes porteurs d'idées novatrices et concrètes, loin des grands thèmes habituels des débats politiques.

Animée par Julian Bugier, J'ai une idée pour la France est une émission politique tournée vers le débat public. Un soirée évènement à travers laquelle France 2, en partenariat avec France Bleu, soulève les différentes problématiques quotidiennes des français et tente d'y répondre en invitant des téléspectateurs et internautes au débat citoyen et démocratique. Ces derniers seront consultés sur les réseaux sociaux de France 2 (comptes Twitter, Facebook et Instagram) sous forme de sondage afin de choisir les grandes idées qui seront mises en avant dans l’émission.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Améliorer le pouvoir d’achat, lutter contre les inégalités ou la désertification des territoires, agir sur l’environnement, rompre l’isolement des plus fragiles : autant de sujets et d’idées qui parlent à tous et qui seront mis à l'honneur et débattus tout au long de cette soirée.

Découvrez une nouvelle forme de contribution au débat citoyen et démocratique dans J'ai une idée pour la France, ce jeudi 18 novembre à 21h05 sur France 2.

A réécouter - Julian Bugier dans Accès Direct lundi 15 novembre : “J’ai une idée pour la France” souhaite mettre en avant VOS initiatives citoyennes.

Accès Direct Copier

Participez également à notre consultation citoyenne sur la présidentielle 2022

Avec la consultation citoyenne Ma France 2022, vous pouvez partager vos priorités, faire des propositions et donner votre avis sur celles des autres, jusqu'à la présidentielle 2022. Grâce à ces propositions, vous participez à la rédaction d'un Agenda citoyen qui sera soumis en votre nom aux candidats à l'élection. Faites-vous entendre !