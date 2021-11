"J'apprécie l'Alsace pour son sens du travail" dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie

Le ministre de l'économie Bruno Le Maire était en Alsace ce mardi pour participer au congrès national de l'UMIH, l'union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Il en a profité pour dire son attachement à l'Alsace

Le ministre de l'économie Bruno Le Maire était en Alsace ce mardi. Une région qu'il connaît pour y avoir étudié. Et dont il a fait l'éloge lors de son discours devant le congrès national de l'UMIH, l'union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration.

"C'est un territoire que j'apprécie pour sa culture, pour son sens du travail. Pour sa rigueur. Et évidemment aussi pour sa gastronomie, pour ses paysages, pour son art de vivre" dit le ministre.

En arrivant au palais de la musique et des congrès, au Wacken, à Strasbourg, le ministre a en effet goûté des kougelhopfs. Et plaisanté sur la suite de la journée : "J'espère bien que j'aurai droit à ma tarte flambée. Je les dévorais par palanquées entières quand j'étais étudiant ici" (lorsqu'il était étudiant à l'ENA, entre 1996 et 1998).

"Je mangerais bien aussi des spaetzle, des kougelhopfs, et si l'on veut faire plus festif, je goûterais volontiers du foie gras d'oie" a plaisanté le ministre visiblement heureux de se trouver en Alsace.