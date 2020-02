"J'avais les larmes aux yeux" confie le maire de La Souterraine, en présidant mon dernier conseil municipal

Après 37 ans de vie politique à La Souterraine, Jean-François Muguay, le maire jette l'éponge. Il n'est pas candidat à sa succession et vient de présider son tout dernier conseil municipal. Il était ce lundi matin l'invité de France Bleu Creuse. Retrouvez son interview ici.

La Souterraine, France

"J'avais beaucoup d'émotion en présidant ce dernier conseil municipal" confie le maire de La Souterraine, Jean-François Muguay. Après 37 ans de vie politique, dont deux mandats de maire, et quatre mandats de maire adjoint, il rend son tablier.

"J'ai pensé à tous ce que j'avais pu vivre de riche, les moments heureux, les moments difficiles, les succès et les échecs. J'ai eu tellement de moments intenses dans cette vie, avec les Sostraniens, parce que je un sostranien de naissance, je suis toujours resté fidèle à ma cité. C'était un grand moment d'émotions, j'avais les larmes aux yeux. Mes collèges de l'opposition et de la majorité se sont levés, et m'ont applaudi pendant longtemps. Ça laisse des traces, mais des traces de plaisir".

Une vie intense

"C'est compliqué d'être maire. C'est moins compliqué dans une commune comme la mienne car moi je suis entouré par des personnels, des gens qui ont beaucoup de compétences dans différents secteurs. Mais c'est compliqué parce que ça nécessite beaucoup de présence, beaucoup de travail. Vous assistez à toutes les assemblées générales, aux manifestations, vous assistez à tout ce qui se déroule. Et c'est sur que ma famille n'en a peut-être pas souffert mais je n'ai pas été assez présent, je n'ai pas été assez près d'eux".

Et maintenant ?

"Je vais aller à la pêche. Je n'ai jamais vraiment pu faire l'ouverture alors je vais essayer d'y aller ! Je vais faire mon jardin. Je vais partir en vacances un peu plus souvent. Je vais profiter de la vie, profiter de mes petits-enfants. Je pars la semaine prochaine avec eux à la neige...s'il y en a".