"J'espère que la Nupes et les LR seront moins dogmatiques", Fabienne Colboc, députée macroniste du Chinonais

50,5% des voix pour Fabienne Colboc. Contre 49,5% pour le candidat de la Nupes, Laurent Baumel. La députée macroniste garde son écharpe de députée pour 433 voix d'écart.

"On peut bien sûr regretter l'abstention qui a été forte. Et donc je remercie tous les électeurs qui se sont déplacés et la confiance qu'ils m'ont accordée. Ils ont vu que j'étais à leur côté pendant ces cinq années pour travailler avec eux, les écouter et porter les réformes à l'Assemblée nationale."

Mais comment gouverner le pays sans majorité absolue ?

"Il va falloir trouver des alliances, travailler ensemble. La société attend des réformes importantes et il faudra trouver des compromis et j'espère qu'on y arrivera".

Il y a un message à entendre, un message à écouter", Fabienne Colboc, députée macroniste du Chinonais

"J'espère que la Nupes, j'espère que les LR seront moins dogmatiques, et plus dans le consensus, le pragmatisme pour pouvoir relever les défis qui nous attendent. Et c'est ce que demandent les citoyens. Il y a un message à entendre, à écouter et surtout à faire avec toutes ces forces politiques."

Fabienne Colboc qui annonce le menu qui attend les députés. " Avec le projet de loi de défense du pouvoir d'achat dès juillet. Puis des réformes plus structurelles sur la santé, l'école et le défi climatique. Et je continuerai personnellement à défendre le centre hospitalier du chinonais. Pour obtenir plus de moyens humains et pour revoir son système de financement. L'accès aux soins de façon générale, c'est essentiel."