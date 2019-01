EXCLU - La figure des gilets jaunes Jacline Mouraud lance son parti politique à Orléans

Orléans, France

Elle est l'une des figures de proue des gilets jaunes. Jacline Mouraud fait partie de ceux qui ont lancé le mouvement. Personnalité controversée, elle avait annoncé il y a quelques semaines son intention de lancer son propre parti politique. La bretonne lancera "Les Émergents" ce dimanche 27 janvier à Orléans.

De Jeanne d'Arc à Jacline Mouraud

A ses côtés, douze gilets jaunes. Certains ont déjà eu des mandats locaux, d'autres sont des novices de la politique. Ils viennent de toute la France (Paris, Strasbourg, Toulouse...), et c'est pour sa position centrale qu'Orléans a été choisie pour le lancement. Autre argument en faveur de la capitale de la région Centre Val-de-Loire, plus symbolique que pratique, c'est la ville de Jeanne d'Arc. Une femme, dont Jacline Mouraud se sent proche.

Pour le programme, il sera réfléchi et travaillé dans les prochains mois. Ce dimanche, Jacline Mouraud et ses équipes devraient en dévoiler une première ébauche. Globalement, il reprendra les principales revendications des gilets jaunes : "Se dégage surtout le principe de la sanctuarisation des retraites. Il n'est pas possible de continuer à dépouiller les personnes âgées alors qu'elles ont travaillé toute leur vie. Il y a ensuite un volet écologique, et enfin une grande partie autour de la question du pouvoir d'achat."

Les municipales et les législatives en ligne de mire

"Les Émergents" n'ont rien à voir avec la liste pour les élections européennes lancée par d'autres gilets jaunes. Au contraire même, ce n'est clairement pas la bonne stratégie pour sa fondatrice : "On a déjà beaucoup de problèmes à régler en France avant de songer aux européennes. L'objectif c'est de travailler dans la durée. On verra si on est prêt au moment des municipales ou des législatives."

Le parti doit être présenté à Orléans en début de soirée, ce dimanche. En revanche pour le lieu, il est gardé secret jusqu'au dernier moment. Jacline Mouraud craint en effet de voir arriver par surprise ceux qui au sein même du mouvement des gilets jaunes, s'opposent à elle.