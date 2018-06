Corse, France

Jean Guy Talamoni avait qualifié de fictif, de gâchis et de déni de démocratie le processus engagé depuis des mois entre la Corse et Paris. Jacqueline Gouraud a réaffirmé que "l'inscription de la Corse dans la constitution permettra de reconnaître sa spécificité à travers une adaptation législative et réglementaire".

Jacqueline Gouraud, interrogée par Jean Jérome Bertolus sur France Info Copier

En revanche, Jacqueline Gouraud compte sur la présence de Gilles Simeoni à la réunion du 2 juillet prochain à Matignon.