Il n'y aura pas de nouvel impôt pour remplacer la taxe d'habitation : c'est la mise au point qu'a faite ce matin Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie. Mettant fin à une polémique qui a en fait commencé lundi soir sur France Bleu Orléans... Dans l'émission "Controverse", Jacqueline Gourault, la ministre auprès du ministre de l'Intérieur, avait en effet évoqué la création d'un nouvel impôt. Elle a dû depuis faire marche arrière. Explications.

En 2020, 80% des Français seront exonérés de la taxe d'habitation. Le texte a été adopté et entre en vigueur, progressivement, dès cette année ; l'Etat s'est engagé auprès des communes à compenser à l'euro près. Mais Emmanuel Macron souhaite aller plus loin, et veut désormais une suppression totale de la taxe d'habitation en 2020. Or passer de 80% à 100% de foyers exonérés coûterait 20 milliards d'euros de + à l'Etat, c'est le double de ce que coûtera la réforme déjà votée... Impossible sans nouvel impôt, a d'abord reconnu Jacqueline Gourault, lundi soir sur France Bleu Orléans : "Il y a une volonté de réforme de la taxe d'habitation et donc de trouver un nouvel impôt qui soit plus juste." Et à la question : "Mais cela veut dire qu'il y aura un autre impôt à la place ?", la ministre répondait : "Ah ben, évidemment... On ne peut pas ad vitam aeternam faire en sorte que l'Etat compense en permanence l'impôt local." L'échange est à réécouter ici :

"Il y a la volonté de trouver un impôt qui soit plus juste que la taxe d'habitation" - Jacqueline Gourault Copier

Rétropédalage

Jeudi, Jacqueline Gourault a réitiré ces propos dans l'émission "Questions d'Info" chez nos confrères LCP-franceinfo-Le Monde-AFP. Mais sentant sans doute la polémique poindre, elle a fait machine arrière dans la soirée sur son compte Twitter :

La taxe d'habitation est définitivement abolie et ne sera pas remplacée par un autre impôt. La fiscalité locale sera entièrement repensée. #TH — Jacqueline Gourault (@j_gourault) January 11, 2018

Ce vendredi matin, donc, Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie a clos le débat : "Il n'y aura pas de nouvel impôt en France pendant le quinquennat, je m'y engage, on ne supprime pas un impôt pour en rétablir un autre. On ne prend pas dans la poche des Français ce qu'on vient de leur donner de l'autre main" a déclaré Bruno Le Maire sur BFMTV.

Reste la question : comment faire si la taxe d'habitation disparaît totalement ? L'idée à l'étude à Bercy serait de transférer aux communes la part de la taxe foncière que touchent les départements. En compensation, les départements recevraient une part de la CSG, qui va de toute façon augmenter... Un big bang fiscal inévitable, ne serait-ce que pour assurer l'autonomie fiscale des collectivités locales, principe qu'a rappelé le Conseil constitutionnel en décembre dernier lors.