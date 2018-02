Jacqueline Gourault débarque ce mardi à Ajaccio pour une troisième réunion de travail avec les élus insulaires. Au menu, encore et toujours, l'épineuse question institutionnelle. Inscription de la Corse à l'article 72 de la Constitution, 74 ou article dédié ? Les discussions se poursuivent.

Corse, France

L'inscription de la Corse dans la Constitution, c'est oui. Mais sans doute pas aux conditions souhaitées par la majorité territoriale qui souhaite la création d'un article spécifique, et permettre ainsi davantage d'autonomie. Alors que pour le gouvernement, cette inscription dans le marbre de la Loi fondamentale doit aussi cimenter la présence de la Corse dans la République. Cette série d'échange entre la Collectivité de Corse et Paris doit aboutir assez rapidement. Peut-être même dès la semaine prochaine, à Matignon, avec le Premier ministre Édouard Philippe. Reste que bon nombre de problématiques, du foncier à la fiscalité, de l'emploi à la formation, en passant par la gestion des déchets, ne trouveront pas de solution dans la Constitution. Autour de ces points précis, d'autres ministres sont donc attendus dans l'île. Le premier d'entre eux pourrait être celui de l’Économie, Bruno Lemaire, dès la mi-mars. On parle ensuite, mais sans date précise, du ministre de l’Éducation nationale, Jean Michel Blanquer. Enfin, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, devrait également faire le voyage.