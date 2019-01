Jacqueline Gourault, la ministre de la cohésion des territoires au chevet de la Haute-Loire

Haute-Loire, France

Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires est venue lundi signer le 222e et dernier contrat national "Cœur de ville" au Puy-en-Velay (Haute-Loire) et elle a également tenu a rencontrer les élus ruraux du secteur de Craponne-sur-Arzon et Vorey-sur Arzon-pour leur parler du nouveau dispositif.

Dans le contexte tendu des relations entre le gouvernement et les élus locaux, elle a voulu faire passer le message de la confiance et de la nécessaire synergie entre tous les acteurs de l'aménagement du territoire.

"L’idée donc ça n’est plus de descendre une grande politique qui vient du sommet qu’on applique partout de la même manière, mais c’est de répondre aux besoins de territoire par des contrats comme celui qui venons de signer avec le Puy-en-Velay "action cœur de ville" le 222e contrat signé en France." — Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires

Pour ce qui est du contrat "Cœur de ville" du Puy-en-Velay prévu jusqu'en 2025, l'État va mettre trois millions d'euros sur la table. pour montrer sa bonne volonté la ministre a déjà débloqué 100 000 euros pour les travaux de la place de la libération ou se trouve le siège de l'agglomération ponote.

Un peu plus tôt, lundi matin, durant la visite de sa commune, le maire Craponne-sur-Arzon, Laurent Mirmand a tout particulièrement sensibilisé la ministre de la Cohésion des territoires sur la fragilité croissante des communes bourg-centre. Craponne pourtant fait mieux que résister et apporte même des idées nouvelles dans débat.

"La vraie enjeu pour moi et pour ma commune, mais aussi pour d’autres communes , ce sont ces problématiques de centre -bourg, où il faut retrouver de la vie dans ces endroits .. Quand on parle de 1 hectare 8 d'espace vacant dans le centre ville et deux hectares de libre il y a vraiment des enjeux et des enjeux nationaux de reconquête. Christophe Mirmand." Laurent Mirmand, maire de Craponne-sur-Arzon

Au Puy-en-Velay sur l’opération "Cœur de Ville" l'État signe là son 222e et dernier contrat avec une ville moyenne et va mettre trois millions d'euros sur la table, charge aux communes de décider ce qu'elles veulent faire de cet argent. C'est la méthode voulue par la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. L'État n'impose pas ses vues, mais veut écouter les propositions des maires.

Cette collaboration État-ville va permettre, par exemple, de consacrer une rue entière aux métiers d'art et de refaire la halle marchande.

La ministre a également annoncé l-application du dispositif "Opération revitalisation des territoires" (ORT) qui concernent déjà 13 bourgs-centres de Haute-Loire.