Corse, France

Inscription de la Corse dans la constitution : la porte n’est pas fermée !

L’inscription de la Corse dans la constitution, a été longuement évoquée ce lundi par Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni lors de leurs discussions avec le Premier ministre, Edouard Philippe, le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, la ministre auprès de ce dernier, Jacqueline Gourault, également en charge du « dossier corse », ainsi que le directeur de cabinet du Président de la République, Patrick Strzoda, également ancien préfet de Corse. Et c’est justement « Madame Corse » qui ce mardi matin est revenue sur cet entretien de près de deux heures avec les dirigeants insulaires.

Si les présidents de l’exécutif et de l’assemblée de Corse évoquaient hier soir un statut-quo dans l’attente de la visite présidentielle d’Emmanuel Macron en Corse le 6 février prochain, la ministre, elle, rappelle que la porte n’est pas fermée. Quant à cette revendication majeure, « le sujet est posé ! » selon Jacqueline Gourault qui n’ignore pas les attentes portées par les nationalistes lors de l’entrevue en cours cet après-midi entre Gilles Simeoni, Jean-Guy Talamoni et Gérard Larcher le président du Sénat et troisième personnage de l’Etat.

Langue corse : faute de cooficialité peut-être plus de moyens financiers…

Au sujet de l’une des autres grandes revendications portées par les représentants de la Corse, sans surprise Jacqueline Gourault a rappelé que la seule et unique langue de la République était le Français, tout en admettant que la menace de disparition qui pèse sur la langue corse pourrait pousser le gouvernement à mettre la main à la poche quant à son enseignement.