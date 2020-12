Jacques Blanc "impressionné par cette formidable mécanique intellectuelle" qu'était Valéry Giscard d'Estaing

C'est une véritable pluie d'hommage après l'annonce du décès de Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président de la République est mort à 94 ans des suites du Covid 19, entouré de sa famille dans le Loir et Cher. Le Gard et à Lozère ont donné deux ministres à Valéry Giscard d'Estaing : la nîmoise Hélene Dorlhac et Jacques Blanc, le Lozèrien, ancien président de la région Languedoc-Roussillon. Jacques Blanc qui confie sur FB Gard Lozère apprendre cette disparition "avec beaucoup de peine et émotion. Je pense d'abord à son épouse, à ses enfants et à sa famille. Mais je mesure aussi la chance que j'ai eue, mais aussi la chance pour notre pays.. ce président incontestablement a marqué profondément dans sa capacité de conduire le changement, le mouvement dans notre pays.. mais aussi à tenir une place dans le monde, et à faire avancer l'Europe."

Jacques Blanc a été secrétaire d'Etat à l'Agriculture (1977-78) et président du Parti Républicain sous la présidence de Valérie Giscard d'Estain. Il raconte : "Sur la Lozère, les Giscard d'Estaing avaient des attaches, avec le château de la Baume _(NDLR : Sylvie de Sas Cases, qui fut longtemps maire de la commune et propriétaire du château, était la sœur de Valéry Giscard d'Estaing). Il a mesuré ce que l'Etat pouvait faire pour permettre la vie dans l'espace rural_."

"J'ai été impressionné par cette formidable mécanique intellectuelle. Mais aussi, je crois avoir décelé une face un peu cachée de sa personnalité : une sensibilité, beaucoup plus forte que ne le pensaient les uns et les autres, aux problèmes et aux souffrances des uns et des autres" Jacques Blanc, en direct sur France Bleu Gard Lozère

Vous pouvez retrouver ici en podcast l'intégralité de cet entretien, dans le journal de 8h de FB Gard Lozère ce jeudi matin.