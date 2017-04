Jacques Cheminade défend la séparation des banques dans son programme présidentiel

Parmi les "petits candidats" à l'élection présidentielle, il y a Jacques Cheminade, le candidat du parti Solidarité et Progrès. Dans son programme, il met en avant la séparation des banques d'affaires et des banques de dépôts.

Jacques Cheminade, le candidat du parti Solidarité et Progrès n'en est pas à son coup d'essai. Il s'est déjà présenté deux fois à l'élection présidentielle, en 1995 et en 2012. Il avait récolté au premier tour 0,28 % et 0,25 % des voix. En Côte-d'Or, 21 maires lui ont donné son parrainage, mais ils voulaient surtout donner leur voix à un petit candidat et ne comptent pas forcément voter pour lui.

Si les banques d'affaires s'écroulent, tout s'écroule

Son parti est affilié au mouvement de l'essayiste et homme politique américain controversé Lyndon LaRouche. Son programme pour 2017, est en fait "un projet". L'axe central c'est la séparation des banques d'affaires et des banques de dépôts, un axe "à la fois très simple et très complexe" reconnaît Olivier Champion, le représentant de Jacques Cheminade en Côte-d'Or.

" Aujourd'hui, les banques d'affaire sont les banques de la spéculation. Il faut les séparer de nos banques à nous, celles qui nous font des prêts. Les banques d'affaires sont virtuellement déficitaires, tous les mois, des centaines de millions d'euros sont injectés pour les maintenir en vie. Mais comme tout est lié, si ces banques-là s'écroulent, tout s'écroule. Vos économies, tout disparaît. Il faut donc faire une loi pour que les banques choisissent et deviennent soit des banques d'affaires, soit des banques commerciales."

Dans son projet, Jacques Cheminade veut aussi relancer la conquête spatiale. Il voit la lune comme "un tremplin vers le système solaire", et veut y implanter des usines et des centres spatiaux scientifiques.