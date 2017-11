Jacques Chirac a 85 ans et "il se porte beaucoup mieux qu'on ne le dit", selon le photographe Christian Boyer

Christian Boyer, ancien reporter-photographe, qui a suivi Jacques Chirac depuis ses débuts, signe un livre-album de près de 200 photos sur son parcours. Il l'a adressé à l'ancien président qui en a été ému. Il nous le racontait à 8h15 sur France Bleu Limousin.

Jacques Chirac fête ses 85 ans ce mercredi. L'ancien président est-il conscient du succès en librairie des livres qui lui sont consacrés depuis quelques semaines ? En tout cas, il semble avoir apprécié celui de Christian Boyer, un photographe qui l'a suivi pendant 20 ans, et qui était ce matin l'invité de France Bleu Limousin, avec Françoise Pain.

"Je n'ai jamais vu cet homme de mauvaise humeur !

Reporter à Jours de France, Christian Boyer a été l'un des premiers à suivre Jacques Chirac dans les années 60 et ce pendant plus de 20 ans. Il signe un album de près de 200 photos qui résument le parcours de l'ancien président : "son enfance, avec des photos données par Madame Chirac ; la Corrèze, avec des témoignages de ceux qui l'ont accueilli, puis Paris, et le monde avec les rencontres qu'il a eues avec les chefs d'état du monde entier".

Christian Boyer raconte le parcours de l'ancien président avec de nombreuses photos et des témoignages

Christian Boyer dit avoir voulu faire un livre populaire et accessible... comme son sujet ! "J'ai été très étonné par cet homme qui allait vers les gens, et qui était très populaire et très sympathique", raconte-t-il en cherchant ses premières impressions, "je lui ai dit que j'aurais toujours un appareil sur moi et que je prendrais toutes les photos que je jugerais bonnes et que j'éliminerais celles que je trouverais mauvaises. Il nous faisait confiance". Et d'ajouter : "Je n'ai jamais vu cet homme de mauvaise humeur !"

"En feuilletant le livre, il avait la larme à l’œil...

Ces instants privilégiés se retrouvent donc dans le livre paru aux Editions Tallandier. Et Christian Boyer l'a fait porter à la famille Chirac. "Cinq heures plus tard, j'avais un SMS de Claude, qui me disait qu'il était magnifique, et qu'en le montrant à son père, elle s'était rendu compte qu'il avait la larme à l’œil".

Selon le photographe, "Jacques Chirac se porte beaucoup mieux qu'on ne le dit", pour quelqu'un qui a eu un accident vasculaire cérébral. "Je ne sais pas comment je serai à 85 ans si j'ai un AVC, mais il a toute sa tête", conclut-il, songeur.

