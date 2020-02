Jacques Chirac à jamais à Nice: une rue inaugurée en sa mémoire

Le cours Jacques Chirac a été inauguré ce samedi en lieu et place de la cité du parc à Nice. Une statue se trouve désormais entre le cours Saleya et le quai des Etats-Unis.

La statue de Jacques Chirac dans le Vieux Nice a été inaugurée en présence de sa fille Claude Chirac et du maire Christian Estrosi.

Nice, France

Le regard braqué sur la mer, le cours Saleya dans son dos, une statue de Jacques Chirac a été inaugurée ce samedi par Christian Estrosi, Claude Chirac, et d'autres personnalités politiques de la région. La cité du parc est désormais baptisée "Cours Jacques Chirac".

Une statue de Jacques Chirac

Au centre du cours Jacques Chirac se trouve désormais une statue en l'honneur de l'ancien président de la République. "J'ai été surprise parce que c'est la première fois que je vois mon père en statue. Elle est très incarnée, on a presque l'impression qu'il est là", s'émeut Claude Chirac, sa fille, présente pendant la cérémonie. La statue a été conçue par l'artiste niçois Patrick Frega.

La rue rénovée et embellie

Cette inauguration marque aussi la fin des travaux de cette rue: le dallage et les arches ont été refaits et les restaurateurs vont pouvoir y installer des terrasses. Les travaux ont coûté 2 100 000 euros (900 000 payés par la ville, 1 200 000 euros par la métropole).

Un hommage contesté

En revanche, dans un communiqué, Mireille Damiano, candidate aux municipales à Nice, tête de liste de Viva, dénonce cette inauguration. "Christian Estrosi honore Jacques Chirac, condamné à deux ans avec sursis pour détournement de fonds, prise illégale d'intérêts et abus de confiance. L'inauguration ce jour du cours Jacques Chirac et d'une statue à son effigie participe donc d'une inacceptable entreprise de banalisation et de normalisation de la corruption à Nice", affirme-t-elle.