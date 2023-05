"Jacques Chirac était extrêmement français" pour le maire de La Roche-sur-Yon, Luc Bouard

Invité ce vendredi de France Bleu Loire Océan, le maire de La Roche-sur-Yon, Luc Bouard, est revenu sur la démission du maire de Saint-Brevin-les-Pins, et l'inauguration ce vendredi dans sa ville de la place Jacques Chirac.

Que vous inspire la démission de Yannick Morel à Saint-Brevin ? Harcelé, menacé, intimidé ?

C'est effectivement regrettable et c'est une situation qui se reproduit de plus en plus en France. Les maires sont des gens qui sont construits, qui sont volontaires. Mais tout a une fin et à force de harceler et à force de malveillance, on peut avoir des situations comme celle-ci. Je lui confirme tout mon soutien dans cette épreuve qui est forcément dure pour lui et pour sa famille. Quelquefois, des décisions sont prises et on doit les appliquer. Ce n'est pas toujours de notre ressort. (...) Derrière un maire, il y a une famille, il y a des enfants, il y a des petits-enfants, une épouse ou un époux. Et ces gens-là souffrent de la malveillance qui est orientée vers les maires. C'est un manque de conscience collective et de bienveillance.

Quand il dit qu'il n'a pas été soutenu par l'État ou en tout cas qu'il s'est senti seul ?

Sans doute que l'État n'a pas pris la mesure de la détresse de mon collègue. S'il le dit, je n'ai aucune raison de ne pas le croire.

Vous inaugurez cette semaine la place Jacques Chirac sur les Halles, à La Roche-sur-Yon. Après 6 années de travaux et une facture qui s'est alourdie à 17 millions d'euros. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille ?

Le temps du chantier qui devait durer trois années a duré cinq années et demie. C'est beaucoup trop long. Le maître d'œuvre n'a pas du tout été à la hauteur (Une action en justice sera engagée). Mais c'est un très beau projet qui redynamise complètement le cœur de ville de La Roche-sur-Yon. Lorsque nous sommes arrivés en 2014 dans ce quartier- là, il y avait une cellule commerciale sur trois de vide. Aujourd'hui, il n'y en a pas une de vide. Et ça on l'oublie.

Pourquoi Jacques Chirac ?

À La Roche-sur-Yon, il y a deux places qui vont porter le nom de président de la République, François Mitterrand et Jacques Chirac, à deux pas de l'avenue De Gaulle, et de la rue Pompidou. Ce que je retiens de Jacques Chirac, c'est le soutien de Simone Veil (sur l'IVG), c'est le refus de céder aux États-Unis pour la seconde guerre en Irak, c'est l'alerte sur la planète, c'est le discours des Justes, c'est tout cela. Et si je souhaitais que cette place porte son nom, c'est parce que Chirac était aussi un bon vivant. Il était extrêmement français et cette place est extrêmement française. Elle portera les rassemblements, la fête, les coups à boire en terrasse. Et c'est ça cette image, à la fois la réalité du politique et le bon vivant.

