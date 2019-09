"Jacques Chirac savait rassembler", souligne Denis Bouad sur FG Gard Lozère

Le président socialiste du conseil départemental du Gard, Denis Bouad, se confie ce vendredi sur France Bleu Gard Lozère, après la disparition de Jacques Chirac. Il souligne en particulier à propos de l'ancien Président de la République que, "ce qui passait avant tout pour lui, c'était l'amour de son pays"

"On ne peut pas rester insensible à sa carrière (..) il avait fait l'ENA, mais était proche des gens, les aimait sincèrement. Il connaissait les problématiques de la ruralité profonde de la Corrèze, il connaissait les problématiques de Paris avec sa diversité, et il savait y apporter chaque fois une réponse (..) il était respectueux de la démocratie, des hommes, et nous avions un idéal commun : combattre le Front National" Denis Bouad, président du département du Gard sur France Bleu Gard Lozère