Jacques Ferber est le nouveau maire de Salignac-Eyvigues

Les habitants de Salignac Eyvigues en Périgord Noir étaient appelés aux urnes hier dimanche pour le second tour de l'élection municipale, provoquée par la démission de seize colistiers de l'opposition. Trois listes étaient en présence, et c'est Jacques Ferber qui va devenir le nouveau maire de la commune. Sa liste obtient 322 bulletins sur les 698 exprimés (46,13 %), et remporte douze sièges. Il est suivi par la liste de Jean Boucard avec 305 bulletins (43,7%), qui obtient trois élus. Le maire sortant, Stéphane Laurent-Secrestat, ne siègera même pas dans l'opposition, puisque sa liste termine en troisième position avec 71 bulletins (10,17%) et n'envoie aucun élu dans le nouveau conseil municipal.