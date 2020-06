Jacques Lamblin renonce à briguer la présidence de la communauté de communes pour des raisons de santé

Jacques Lamblin renonce à briguer la présidence de la communauté de communes du territoire de Lunéville et Baccarat. Il souffre d'une infection du sang, et va devoir subir de lourds traitements, pendant de longs mois. Attaché à la vie politique locale, il reste adjoint et conseiller communautaire.

Jacques Lamblin retire finalement sa candidature de la présidence de la communauté de communes du territoire de Lunéville de Baccarat. Il l'a annoncé aux élus communautaires cette semaine, après avoir eu connaissance de son diagnostic. "J’ai consulté les spécialistes de la question au CHU de Brabois, raconte l'ancien maire de Lunéville. Jeudi dernier j’ai reçu la confirmation que j’étais atteint d’une infection du sang sérieuse qui nécessite des soins intensifs et qui risque de me mettre sur la touche pendant plusieurs mois."

Infection du sang

Il confirme donc cette information révélée par nos confrères de l'Est Républicain. "J’ai pris mes responsabilités, j’ai annoncé à mes collègues élus que cela me fendait le cœur, mais que j’étais obligé d’arrêter. Cela me semblait déraisonnable et indécent de briguer la présidence de notre communauté de communes dans ces conditions. Ce n’était pas bien pour la population, ni pour mes collègues élus de persévérer pour, à l’arrivée, une fois élu, leur dire « il faut que j’aille à l’hôpital ». Ce n'est pas sérieux."

Jacques Lamblin, attaché à la vie politique locale, reste adjoint à la mairie de Lunéville et conseiller communautaire. "Je ne peux plus être en première ligne mais je conserve mon mandat d’adjoint au maire de Lunéville et de conseiller communautaire pour participer à la conversation. J’ai une expérience, un passé politique consistant. Et je peux apporter ma pierre à l’édifice."