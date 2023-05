"Jamais je n'ai eu peur", le regard des migrants sur leur vie à Saint-Brevin

Abdalla et Thierno Amirou, originaires du Soudan et de Guinée, hébergés au CADA : "nous n'avons jamais été victimes d'insultes ou d'agressions à Saint-Brévin"

À la fin du cours de français, les élèves sortent par grappe. Ils viennent de Russie, de Chine, beaucoup d'Afrique subsaharienne. Comme Abdalla arrivé il y a neuf mois du Soudan et Thierno Amirou de Guinée. Il est à Saint-Brevin depuis fin mars seulement. Respectivement 27 et 39 ans, ils partagent la langue arabe, un périple avec la traversée de la Méditerranée, une famille laissée au pays et des violences passées.

Pas conscience d'être au centre des tensions

"Au Soudan ? il y avait des pillages, des attaques", Abdalla lance ces quelques mots, mais ne s'étend pas. "À Saint-Brevin ? Pas de problème, c'est calme. Les gens sont gentils, je n'ai jamais été victime d'insultes ou d'agressions, je n'ai jamais eu peur ici". Cela paraît à peine croyable, mais ces demandeurs d'asile, bien malgré eux au centre de toutes les tensions ces dernières semaines, n'ont aucune idée de ce qui se joue. "On a vu passer la démission du maire sur les réseaux sociaux, mais sinon on n'est pas informés, on ne parle pas assez bien français pour suivre l'actualité", explique Thierno Amirou.

"Des brévinois tolérants, indifférents"

Un déni ? Peut-être. C'est une hypothèse, dit Christian de Cornulier. Mais le président de l'association ABC D'Retz retient surtout une explication : "Ça leur passe au-dessus et c'est bien la preuve que les Brévinois ne sont pas racistes et qu'ils sont très peu en réalité à s'opposer activement au CADA car dans la vie de tous les jours, ça se passe très bien". Si à l'ouverture en 2016, en plein démantèlement de la jungle de Calais, le centre a été visé par des tirs de carabine, la situation s'est très vite apaisée. "En sept ans, pas un seul incident. Ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. Les migrants ne sont pas des délinquants, les Brévinois s'en sont vite rendu compte" poursuit Christian de Cornulier, qui parle de "tolérance, d'indifférence ou d'ignorance". Pas de haine. Loin donc des tracts racistes déposés dans les boîtes aux lettres ou des manifestations anti-CADA soutenues par des groupuscules d'extrême-droite.

À seulement deux kilomètres du centre-ville, le CADA, centre d'accueil pour demandeurs d'asile, héberge aujourd'hui 59 hommes. D'ici à la fin de l'année, avec le transfert du centre près de l'école de la Pierre Attelée, il y aura une trentaine d'hommes, mais aussi une vingtaine de familles monoparentales et huit familles. "Nous sommes lassés de ces manifs et contre-manif, nous avons besoin de retrouver du temps et de l'énergie pour accueillir bientôt tous ces nouveaux arrivants et notamment ces enfants", confie Philippe Croze du collectif brévinois solidaires. Bien sûr qu'il sera à la marche ce mercredi pour soutenir le maire. Mais il espère que ce sera la dernière. Sur le calendrier, est déjà cochée une date en septembre, une grande fête pour célébrer "Saint-Brevin, terre d'accueil".

