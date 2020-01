Jarnac (16) : François Hollande sur la tombe de François Mitterrand

Jarnac, France

D'année en année, le nombre de fidèles de François Mitterrand s'amenuise, à l'entrée du cimetière de Jarnac. Ce qui fut, il y a quelques années encore, le grand rendez-vous de la famille socialiste, n'est plus qu'un vague souvenir. En 2012, lorsque François Hollande était candidat à l'élection présidentielle, c'était la foule des grands jours : une forêt de micros et de caméras, des curieux et des fidèles par centaines... 4 ans plus tard, pour le 20ème anniversaire de la mort de François Mitterrand, le président François Hollande était venu pour une visite privée, sans déclaration.

François Hollande au milieu du dernier carré de fidèles de François Mitterrand © Radio France - Pierre MARSAT

Pas de démocratie sans grands partis

Cette année, dans une déclaration à la presse, François Hollande a lancé un appel à sa famille politique : "C'est une des leçons que nous a laissées François Mitterrand : il n'y a pas de démocratie sans grand parti". Et d'ajouter : "Il faut une grande formation politique, à gauche en tous cas, qui puisse représenter cette espérance". Le prochain défi pour les héritiers de François Mitterrand, ce sont les élections municipales, dans quelques semaines.

François Hollande discute avec quelques sympathisants socialistes © Radio France - Pierre MARSAT